¡PAREN TODO! ¿Una nueva guerra inicia en ‘Chollywood’? Desde hace varios días Johanna San Miguel está en el ojo de la tormenta desde que reveló que “no soporta” a la actriz Katia Palma, y que no tiene interés de hacer las pases con ella. Las declaraciones de la popular ‘Queca’ han sorprendido a todos, pero al parecer la ex jurado de ‘Yo Soy’ habría mandado una fuerte indirecta.

A través de sus redes sociales, más concretamente en su cuenta oficial de TikTok, Katia Palma compartió con todos sus seguidores un sensual video mientras baila, pero el clip escondería un mensaje secreto en respuesta a la conductora de ‘Esto es Guerra’.

¿Qué le habría respondido Katia Palma a Johanna San Miguel?

El video compartido en redes sociales sorprendió a todos porque se puede ver a la artista bailar divertidamente mientras que corea una pegajosa canción que habría dejado en claro que a Johanna San Miguel se le puede “devolver” los comentarios en contra de la conductora de “Yo Soy”.

“ Se te puede multiplicar las cosas feas que tú me deseas. ¿ Qué se siente subir una imagen tirándome puya y que yo no la vea? Se te ve, no me soportas, estas llena de odio, eso que apenas voy por el primer episodio ”, se puede escuchar en el clip.









