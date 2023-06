Rodrigo Cuba al parecer no quiere darle importancia a su polémica separación de Ale Venturo y ahora se muestra enfocado en sus hijas. El deportista hasta el momento no se ha pronunciado respecto al controversial acercamiento entre su ex pareja y Melissa Paredes, ni tampoco responde a las críticas que recibió por parte de Daniel León, ex esposo de Venturo, pues hasta el momento el pelotero se ha mostrado centrado en su trabajo y familia.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Cuba comparte lo momentos que disfruta con su hija mayor, a la que esta vez le dedicó un tierno mensaje de amor en medio de toda la polémica.

Rodrigo Cuba le dedica tierno mensaje a su hija

La primera hija de Rodrigo Cuba, producto de su relación con su ex esposa Melissa Paredes disfrutó de un tierno momento con su padre, quien aprovechó en dedicarle un tierno mensaje en redes sociales.

Desde su separación con Ale Venturo, el deportista ha pasado más tiempo con su hija mayor, así lo dejó ver en sus redes sociales. Esta vez, mientras que la menor jugaba con unas figuritas de animales y hablaba con Rodrigo Cuba el pelotero compartió el momento en su cuenta oficial de Instagram acompañado con un tierno mensaje. “No crezcas más” , se lee en el tierno video.





