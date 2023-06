Ale Venturo y Rodrigo Cuba están en medio de la polémica tras anunciar el fin de su relación cuando hace tan solo unos días se lucían muy enamorados en sus respectivas redes sociales, pero ahora parece que el amor se terminó y cada uno tomó su camino. En ese sentido, la empresaria llamó la atención por acercarse y dejarse ver junto a su ex esposo y padre de su primera hija Daniel León.

El ex de Ale Venturo se ha mostrado muy cercano a la rubia y aunque no lo ha dicho públicamente al parecer apoyaría en todo a la madre de su hija. Además, hace unos días Daniel León arremetió contra Rodrigo ‘Gato’ Cuba y lo tildó de desleal mientras caminaba al lado de la dueña de Nevera Fit. En ese sentido, surgió la duda entre el público sobre ¿Q uién es ex de Ale Venturo?

¿Quién es Daniel León?

Daniel León es la ex pareja de Ale Venturo y también su ex esposo, ambos tienen a una pequeña hija junto, y al parecer tienen una buena relación de padres. Daniel no es del medio del espectáculo por lo que no hay mucha información al respecto.

Sin embargo, cuando inició la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba los medios de espectáculos no dudaron en comparara a Daniel León con el futbolista, pues según indicaron en el momento guardarían ciertas características físicas y tendrían un estilo similar al vestir.

Daniel León, ex pareja de Ale Venturo





TE PUEDE INTERESAR