En la última edición de ‘Amor y Fuego’ que se emitió el pasado 31 de mayo se mostraron las declaraciones del abogado de Ale Venturo, quien decidió pronunciarse sobre la polémica que atraviesa su patrocinada tras separarse de Rodrigo Cuba.

Hace unos días ‘Ale’ Venturo confirmó el fin de su relación con el futbolista, Rodrigo Cuba, luego de que ella borrara todas las fotos junto al pelotero. La rubia tras confirmar las especulaciones a las cámaras de Magaly Medina se dejó ver bastante triste y reafirmó que la decisión del fin de su romance está tomada.

Ale Venturo quiere conciliar

El especialista legal, Wilmer Arica, confirmó que Ale Venturo no desea llegar los tribunales y hacer aún más mediático su la separación del padre de su última hija. En ese sentido, la empresaria buscara conciliar con el ‘Gato Cuba.

“Sí, ayer he estado en su casa conversando respecto. Más que conversando me ha pedido asesoría en función a un tema de conciliación . Lo que sí es que ella me ha precisado que lo que no quiere es procesos judiciales . Ella únicamente pretende un acuerdo de conciliación contra la otra parte”, dijo el abogado de Ale Venturo.

Abogado de Melissa Paredes llega a la casa de Ale Venturo

TE PUEDE INTERSAR