Olenka Mejía está en el ojo de tormenta luego de que anunciara públicamente que mantuvo una relación sentimental con Jefferson Farfán, y que el futbolista la denunciara por un millón de soles por tales afirmaciones. Sin embargo, la modelo reveló que estuvo embarazada de la ‘Foquita’, pero perdió al bebé, y en medio de sus últimas revelaciones la también abogada compartió un fuerte comunicado.

A través de sus redes sociales Olenka Mejía habló sobre su actual situación luego de que fuera acusada por el presunto delito de difamación por su supuesta ex pareja Jefferson Farfán. La ex cuñada de Yahaira Plasencia agradeció el apoyo del público y de las personas que la apoyan en este difícil momento que afectó su salud.

Comunicado de Olenka Mejía

“Ante todo, agradecer a todas las personas que me han brindado su apoyo emocional a través de sus mensaje en mis redes sociales, más aún en estos momentos difíciles de mi vida en los cuales nunca pensé verme envuelta ”, se lee al inicio de su comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Luego la modelo y abogada revela que dicha situación afectaron su salud y estado de animó, pero asegura que podrá superar la situación. “ Hoy en día, mi estado de salud no es favorable, emocionalmente no me encuentro bien , pero saldré a adelante por mi familia que es lo más importante quienes también me han brindado su apoyo”, escribió Olenka.

Olenka Mejía también agradeció el cariño el público y los mensajes de apoyo que ha recibido. “ Muchas gracias a todos los quiero mucho y decirles que leo cada uno de sus mensajes con mucho cariño y tengo fe que todo se solucionara pronto ”

