Durante la tarde del 29 de mayo y un día antes de la lectura de sentencia en contra de Magaly Medina, Jefferson Farfán emitió un furioso comunicado donde deja ver su malestar ante el cambio de juezas en sus casos contra la ‘urraca’.

Jefferson comenzó su comunicado afirmando que cambiaron a las juezas en su proceso contra Magaly Medina y la sentencia que se leería este martes 30 de mayo quedó suspendida: “También ha removido de su cargo a la Dra. Caroline Melissa Tello Meneses, quien también hasta el día viernes 26 de mayo fuera juez Supernumeraria del Décimo Sexto Juzgado Penal Liquidador de Lima, en el cual se ventila otro proceso seguido contra Magaly Medina Vela por el delito de Violación a la Intimidad interpuesto por mí”.

El exfutbolista no desaprovechó la oportunidad para enviarle una fuerte advertencia a Magaly Medina luego de la supuesta irregularidad que habría en su proceso: “Por mi parte esto ya no es tan solo un problema judicial entre la señora Magaly Medina, quien confunde la libertad de expresión con la libertad de agresión, este es ya un problema que trasciende y que tiene que ver con la correcta administración de justicia y con la confianza depositada por los ciudadanos en sus autoridades, el que hago mío, por lo que interpondré contra quienes resulten responsables por más alto cargo que tenga, todas y cada una de las acciones y denuncias que la ley me otorga. ESTE ES UN PARTIDO QUE ME JUGARÉ A FONDO Y HASTA EL FINAL”.

Comunicado de Jefferson Farfán

