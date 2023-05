Tras la millonaria demanda que le impuso Jefferson Farfán a Olenka Mejía por afirmar que tuvo una relación con él, Bryan Torres salió en defensa de la ‘Foquita’ y afirmó que con quien tuvo una relación la acusada es con él, pero a la excuñada de Yahaira Plasencia no le gustó nada que según ella “intenten confundir al público”.

En medio de las acusaciones que iban y venían entre Olenka y Bryan, ella decidió afirmar que no entiende por qué Torres defiende tanto a Jefferson, añadiendo que quizá su amigo exfutbolista le está pagando por “mentir”: “De repente usa la ropa que ya no usa, los chimpunes que ya no usa, quizá eso vale”.

Rodrigo González no pudo evitar la risa y le preguntó a Bryan Torres cuál era su tamaño de calzado para ver si en realidad podía usar las zapatillas que ya no utiliza Jefferson Farfán, pero esta broma no le gustó nada al amigo de la ‘Foquita’ e intentó cuadrar a ‘Peluchín’: “Yo no voy a entrar en payadas pe Rodrigo”.

Luego de las bromas que picaron al amigo de Farfán, Olenka Mejía continuó afirmando que tuvo una relación con Jefferson Farfán y que él tendrá que demostrar que nunca pasó nada entre ellos: “El señor va a tener que demostrar que soy una mentirosa y que lo estoy calumniando. No es un caballero porque si fuera un caballero esto debió quedar en un ámbito privado y sin repercusión en la prensa”.

