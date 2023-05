Olenka Mejía presentó supuestas pruebas de la relación sentimental que tuvo con Jefferson Farfán, en el 2022. La excuñada de Yahaira Plasencia asistió al set de ‘Amor y Fuego’, este 29 de mayo, y mostró los mensaje de Instagram donde la ‘Foquita’ le pedía rectificarse por las declaraciones donde ella afirmaba que iban a ‘oficializar’ su romance.

Como se sabe, la ‘Foquita’ decidió demandar a Olenka Mejía por difamación y exige dos años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra ella. Además, según la denuncia, pide el pago 1 millón de soles de indemnización.

“Olenka Mejía no solo realizó afirmaciones falsas en las que insinuaba que a cambio de apoyo material manteníamos una relación sentimental, sino que se preparó todo un falso escenario que respaldaba el supuesto romance” , se lee en el documento que sustentó Farfán ante la justicia.

Por ello, la joven madre mostró los mensajes que le envió el exjugador de Alianza Lima, donde ella considera que la ‘amenaza’.

“Ya amiga, en serio, arreglemos esto de una vez, ya está, para qué tanto bla bla bla. Todo tiene solución, somos amigos y punto, para qué seguir con esta mier** Te parece...” , es uno de los mensajes de Farfán.

El pedido de Jefferson Farfán a Olenka Mejía

Según las pruebas que mostró Olenka Mejía, la expareja de Yahaira Plasencia le exigió que haga un comunicado donde ella negara cualquier vínculo.

“(Escribe) ‘No me vinculen con Jefferson Farfán, él no es mi amigo, he estado en su depa con su amigos y primos. Soy amiga del entorno, no de él. Y eso muere allí'. Eso pon en tus redes”, le habría dicho Farfán a Olenka, indicándole que no necesita un abogado.

Según la denuncia de Farfán, Olenka Mejía en realidad tenía un romance con su amigo Bryan Torres, quien vive en la casa de la ‘Foquita’.

“Ahora se va a desmentir todo, yo ahorita estoy hablando con el abogado y Bryan saldrá con todas las pruebas que tiene contigo”, fue otro de los mensajes que le mandó la ‘Foquita’.

