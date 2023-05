Olenka Mejía está en el ojo de tormenta, el futbolista y su supuesta ex pareja Jefferson Farfán la denunciara por el difamación luego de que ella afirmara tener una relación sentimental con la ‘Foquita’ hace varios meses. Además, según la denuncia mostrada por el programa ‘Amor y Fuego’ el pelotero pide la suma de un millón de soles a la modelo.

En ese sentido, surgió la duda entre los usuarios de rede sociales, sobre quién es Olenka Mejía y cómo conoció a Jefferson Farfán. Además, cuales fueron las declaraciones de la modelo que motivaron la denuncia en su contra por presunta difamación.

¿Quién es Olenka Mejía?

Olenka Mejía es una modelo, abogada y empresaria peruana que mantuvo una relación con Jorge Plasencia, hermano de la popular cantante de salsa, Yahaira Plasencia, en el 2017. Sin embargo, la relación no terminó en buenos términos, pese a que tuvieron un hijo junto la pareja se enfrasco en una serie de denuncias por alimentos.

En un inicio, Jorge Plasencia ofreció a pagar únicamente 300 soles de manutención al menor. Además, Yahaira dejó entrever que el hijo de no sería de su hermano. “ Si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá. El parto lo pagó otro chico ”, dijo Yahaira.

¿Cómo conoció a Jefferson Farfán?

Durante una entrevista con ‘Amor y Fuego’ en noviembre del 2011, Olenka Mejía reveló que conoció a Jefferson Farfán en Navidad, durante una reunión familiar que organizó Yahaira Plasencia de la casa de sus padres, a la que asistió ‘Foquita’ como “invitado”.

La modelo y empresaria contó que el futbolista le regaló una cartera Victoria ‘s Secret por Navidad . Cabe precisar que la relación sentimental entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminó a mediados del 2020, por lo que no se sabe cuando habría sucedido el acercamiento entre la ‘Foquita’ y Olenka Mejía.

