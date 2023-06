Tras la fuerte polémica que atravesó Cuto Guadalupe luego de la presunta infidelidad de su esposa Charlene Castro el ex futbolista de Universitario de Deportes reapareció y habló sobre el video en el que su amigo Paolo Hurtado pide disculpas a Rosa Fuentes tras su escándalo con Jossmery Toledo.

Anteriormente el futbolista indicó que conoce a los aún esposos desde hace varios años y guarda una gran amistad con los dos. Sin embargo, el popular ‘Cuto’ aplaudió que Paolo Hurtado haya tomado la iniciativa e intentara recuperar a su familia al pedir perdón, pese a que se demoró bastante tiempo.

Cuto Guadalupe felicita a Paolo Hurtado por disculpas

El ex pelotero dijo que vida está llena de momentos difíciles y que hay que saber afrontarlos así como lo hizo Paolo Hurtado. “ Yo en mi conferencia de prensa fui claro en decir que uno no es nadie para juzgar. En esta vida nos toca pasar momentos difíciles y es donde uno tiene que saber poner el pecho ”, explicó en un inicio el ex deportista.

El popular creador de la frase ‘La Fe’ resaltó sus declaraciones anteriores y volvió a indicar que todos somos seres humanos y podemos cometer errores. “ Yo lo conozco de los 18 años a su familia, Rosa en su momento dijo que era parte de su familia. Somos seres humanos y nos equivocamos ”, acotó.

Cuto Guadalupe indicó que el mensaje de Paolo Hurtado es una prueba de que el futbolista quiere hacer todo bien y llevar las cosas en armonía con su familia. “ Pero qué lindo, qué glorioso es cuando escuchas pedir las disculpas, ¿no? Eso son de las personas que son diferentes. Que están de lado bueno que uno quiere siempre la armonía por los hijos, por él mismo. El club lo respalda, no ver que uno está caído y querer pisarle la cabeza”, finalizó.





