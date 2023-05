Han pasado ya algunas semanas desde que la esposa del Cuto Guadalupe fuera ampayada al salir de un hotel en Barranco con otro hombre, y desde entonces el ex futbolista ha estado en el ojo de los medios tras revelar que perdonó a Charlene Castro pero que su relación había terminado.

Cuto Guadalupe conversó con el diario local Trome para revelar detalles inéditos sobre lo que habló con su aún esposa Charlene Castro tras conocerse el polémico ampay. ¿Qué fue lo que dijo?

La conversación de ‘Cuto’ y Charlene tras ampay

El ex futbolista de Universitario de Deportes recordó cuál fue su conversación con Charlene Castro y mencionó que todo fue muy difícil pero que pidió la verdad ante todo pese a lo que pudiera pasar.

“A veces cuesta, a veces cuesta cuando uno (...) por eso en la palabra de Dios dice “Si tú me sigues, tienes que seguirme con la verdad”, tienes que decir la verdad así pierdas, ese perder es un decir , entonces yo tengo que explicar eso porque es así la vida”, explicó en un inicio el ‘Cuto’

Luego el ex pelotero confirmó que sí habló con Charlene Castro, pero que fue la última vez en que tocó ese tema con ella. “Bueno hablamos (él y Charlene) el tema quedó, ahí no más fue la única vez que yo toqué ese tema y en ese momento zanjé la conversación con Charlene , desde ahí ya no volví a tocar ese tema, fue un caso cerrado”, finaliza Cuto Guadalupe.

