La conductora de televisión Valeria Piazza hizo una tremenda revelación EN VIVO durante la última edición ‘América Hoy’, la modelo reveló que hace algunos años el reconocido cantante de Calle 13, Residente le habría escrito a través de Instagram.

Como se sabe, Valeria Piazza fue coronada como Miss Perú 2016 y se casó Pierre Cateriano a finales del 2022, pero en medio de un segmento en ‘América Hoy’ la modelo y conductora hizo una impactante revelación que dejó sorprendidos a todos.

Valeria Piazza sorprendió a sus compañeros al revelar que hace algunos años el cantante de Calle 13 le había escrito en redes sociales. “ Algunos famosos si me han escrito, una vez me escribió el cantante de calle 13, rene, me mando mensajito ”, confesó la modelo, además dijo que el artista urbano le habría coqueteado.

Al parecer los famosos internacionales si conocen a Valeria Piazza, pues también dijo que la madre de las famosas Kardashian una vez le dio ‘like’ en Instagram. “Una vez me dio like Kris Jenner, la mamá de las Kardashian”, indicó la modelo, a lo que Janet Barboza la ‘trolleo’ al preguntarle “¿Habrá sido Kris Jenner o su community?”, preguntó irónicamente.

