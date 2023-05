Jean Paul Santa María sorprendió a todos al anunciar que es el nuevo integrante de “La Gran Orquesta Internacional” de Christian Domínguez. Sin embargo, esta vez el cantante fue sorprendido por una romántica por su esposa Romina Gachoy, quien se mostró feliz por el éxito que tiene su pareja y lo mucho que trabaja por su familia.

El cantante de cumbia estuvo en el set de ‘Préndete’ y fue sorprendido por un romántico mensaje de la madre de sus hijos, Romina Gachoy, quien le dedico hermosas y conmovedoras palabras de aliento y agradecimiento a su esposo en esta nueva etapa de su vida artística.

“Hola bebé, te amo, me siento orgullosa de ti. Agradezco a todos por apoyarlo, por sus bonitas palabras. A veces las cosas no son como uno desea, pero lo que queremos es estar bien para que los chicos sean felices. Me siento muy agradecida con todos ustedes ”, expresó la modelo uruguaya.

“Metiche” no les tenía fe

El popular conductor Kurt Villavicencio fiel a su estilo le confesó a la pareja que al inicio de su relación no tenía fe en ellos, pues ambos eran muy jóvenes, pero ahora le sorprende todo lo que han logrado y la linda familia que han formado.

Romina Gachoy le dio la razón a “Metiche” y aseguró que cuando era más joven cometió muchos errores, pues tan solo tenía 20 años y fue muy complicado tener una relación con un hombre con dos hijos y problemas familiares, en referencia a los enfrentamiento de Jean Paul y Angie Jibaja.

“Es una gran responsabilidad. Cuando yo conocí a Jean Paul tenía tan solo 20 años. Y a esa edad somos muy inmaduros, reconozco que ambos tratamos de llevar los problemas de una manera muy inmadura y no era la correcta. Pero hemos aceptado nuestras culpas. Y ahora somos dos personas que inculcamos a nuestros niños los valores de casa”, relató.

