Shakira no está nada feliz con los rumores que la vinculan con el famoso actor de Hollywood Tom Cruise, desde que fueron vistos juntos en un importante evento en los Estados Unidos e incluso se dijo que él estaría tan interesado en ella que le habría enviado flores y coqueteado en diferentes oportunidades.

Desde que la cantante colombiana, Shakira, abandonó España junto a sus hijos para mudarse a Miami, la artista fue vinculada sentimentalmente con diferentes hombres con quien se le ha visto conversar o en algún evento. Sin embargo, según el portal Page Six, la intérprete de ‘Acróstico’ no está feliz con dichas especulaciones.

Shakira pide que Tom Cruise deje coquetearle

Las vinculaciones con Tom Cruise serían muy fuerte e incluso según los medios estaría muy interesado en la artista colombiana. “ Él está extremadamente interesado en buscarla ”, señaló Page Six. Sin embargo, la cantante decidió ponerle fin a las especulaciones y pidió la ayuda del protagonista de “Misión Imposible”.

Según la revista Heart, Shakira habría estado “rogando” para que Tom Cruise ya no siga “flirteando” con ella, pues según los medios, ella solo tuvo una actitud amical con el actor, pero no siente nada más allá de una amistad.

Shakira mandó a la ‘friendzone’ a Tom Cruise

“Ella no quiere avergonzarle o molestarle, pero no hay atracción o romance, por su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada, pero no interesada ”, citó el portal de noticias de espectáculo.

Es importante recordar que al inicio de estas especulaciones Shakira tomó con humor que la vinculen sentimentalmente con Tom Cruise, pero ahora prefiere dejar en claro la situación y parar con las especulaciones.

“Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo . Está enfocada en su familia”, señaló Ana Lourdes Martínez, amiga de Shakira.

TE PUEDE INTERESAR