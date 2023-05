Cuto Guadalupe se encuentra mucho más calmado luego de emitirse el ampay donde se ve a su esposa, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre. Y es que el exfutbolista sorprendió a propios y extraños al confesar que él “vio en sueños la infidelidad de su expareja”.

“Me estaban pasando cosas. Estaba sintiendo muchas cosas, muy sensible. Tenía ciertas revelaciones en mis sueños. Presentía que iba a pasar algo ”, comenzó diciendo al ser consultado sobre las imáganes que emitió el programa de Magaly Medina.

En ese sentido, el expelotero señaló que una parte de su miedo se enfocó en que sufriría una traición por parte de algún ser amado.

“No sabía si me iba a morir, pero me daba miedo. Antes de esto, tuve un sueño. Soñé que pasaba todo lo que ocurrió. Yo sabía que todo esto iba a pasar”, agregó.

¿Dónde se encontraba Cuto durante emisión de ampay?

El exfutbolista reveló que se encontraba en el norte del país cuando se enteró del ampay que emitiría la popular ‘Urraca’, motivo por el que pidió a sus contactos que averiguaran mucho más sobre el tema.

“Luego de una conferencia de prensa en Chiclayo, me fui a un restaurante. Cuando José Lara ‘El Huachano’ me llama y veo el video (del avance del ampay), se me fue todo el apetito (...) Pedí que averigüen más. Se me vino a la mente mi madre y mis hijos. Cambié mi pasaje de regreso a Lima para esa misma noche. El viaje lo sentí como si fuera el más largo de mi vida” , señaló para Trome.

