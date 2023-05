La popular Monique Pardo perdió los papeles y insultó al abogado de Susy Díaz, luego de que este le pidiera que se rectifique por acusar a su patrocinada de haberle dado su número a los extorsionadores que la amenazan y que ahora le exigen un millón de dólares para no terminar con su vida.

Monique Pardo se enlazó EN VIVO con ‘Prendete’ para dar más detalles sobre la difícil situación que atraviesa por las amenazas que recibe de los extorsionadores. Sin embargo , nadie esperaba que la situación se saliera de control cuando Kurt Villavicencio “Metiche” comunicara a la cantante con el abogado de Susy Díaz.

La presencia del abogado en el set de televisión habría incomodado a Monique Pardo, quien luego ‘estalló' contra él por pedir que se rectifique, lo que provocó una contundente respuesta por parte de la interprete de “Caramelo”.

“ ¿De qué me voy a rectificar, animal? Si yo no he mencionado el nombre de esa mujer para nada”, señaló Monique Pardo sumamente molesta. Luego la mítica artista señaló que fueron los extorsionadores quienes le dieron el nombre de Susy Díaz. “ Ellos han afirmado (los extorsionadores) que quien los manda es la señora, yo no he dicho nada ”, sentenció la artista antes de cortar la entrevista abruptamente.

