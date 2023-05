Fuertes revelaciones. Monique Pardo sorprendió a propios y extraños al confesar que viene atravesando un complicado momento, debido a que hace algunos días unos extorsionadores la están amenazando de muerte.

Al salir de una comisaría, la artista peruana fue abordada por los medios de comunicación y realizó un llamado de ayuda, luego de recibir una advertencia por WhatsApp luego de que se negara a pagar una exhorbitante suma de dinero que le exigieron.

Según lo que expuso Monique, los delincuentes le impusieron un tiempo límite para realizar el depósito de un millón de soles.

“Esta vez me han dicho que si no le doy lo que debo, que yo no debo a nadie, tengo vida hasta el domingo. Lo llamé pensando que era una broma y me hablaba una mujer extranjera. Me dijeron que me iban a matar en esos instantes, estaba preocupada” , comenzó diciendo.

Este fue el mensaje que le dejaron los extorsionadores a Monique Pardo

La cantante Monique Pardo estuvo en la comisaria de Lince para hacer una denuncia por unos extorsioandores que la vienen amedrentando desde hace algunos días atrás.

En ese sentido, hizo un pedido a los ministerios de Salud y Cultura para que la ayuden porque se encuentra muy temerosa por todo lo que le está tocando vivir.

Además, dio a conocer uno de los audios que le llegó por parte de los hampones, en el cual le dieron un ultimátum con que atentarán con su vivienda: “Recuerda que tu último pago es este domingo. Si no llegas a pagar, vamos a volar tu casa con una granada”, se le escucha decir al delincuente.

