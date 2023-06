En la última edición de “América Hoy” la conductora del programa Janet Barboza arremetió contra aquellos personajes de televisión que dicen dignificar a las mujeres pero las critican duramente por su ropa y peso, en defensa a la últimas críticas que recibió su compañera Ethel Pozo por su vestuario.

En ese sentido, la ex bailarina tuvo duros comentarios sobre quienes critican y minimizan a las mujeres con opiniones destructivas para desmerecer a las personas y bajarle el ánimo. Además, dejó en claro que en su programa nunca critican a las personas por su apariencia.

Como se recuerda hace algunos días la conductora de espectáculos Magaly Medina tuvo duros comentarios contra Ethel Pozo por su vestimenta y generó más de una reacción.

¿Janet Barboza mandó indirecta a Magaly?

Durante el show se presentó un fragmento de la entrevista que le realizó el actor Carlos Carlín a Ethel Pozo, y en el que comenta como ella no presta atención a las críticas por su peso o vestimenta. Además, reveló que disfruta mucho trabajar con sus compañeros y de compartir pantalla con Janet Barboza, a quien calificó como alguien divertida.

En ese sentido, la popular ‘rulitos’ agradeció las palabras de su compañera y resaltó sus respuestas sobre como maneja las críticas sobre su peso y ropa. “ El tema del peso no debería ser un tema de discusión, es decir por un lado nos empoderamos y por el otro estamos en la esposa de la cavernas en la era victoriana donde nos fijábamos en absolutamente todo”, dijo en un inicio Janet.

Sin embargo, el incidente no quedó ahí, pues la ex bailarina no dudo lanzó duros comentarios y calificativos a quiénes critican a las mujeres por su apariencia. “ Hay mucha gente aún retrograda que se apoya para desmerecer a alguien e intentar bajarle el ánimo o el ego por el tema del peso, y es absolutamente doble moral ”, agregó la conductora.

Para terminar Janet Barboza resaltó la diferencia entre su programa y la competencia, pues según ella afirma nunca atacan a nadie y empoderan a la mujer. “ Lo que es importante es que en este programa nunca atacamos a nadie, en este programa realmente a la mujer la empoderamos y no nos fijamos en algo tan absurdo como es el peso ”, sentenció.

