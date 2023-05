Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y criticó nuevamente a Ethel Pozo por los looks que viene usando en el programa “América Hoy”. Y es que la polémica conductora se mandó con todo y tildó de “homenaje al mal gusto” las prendas que viste la hija de Gisela Valcárcel.

Todo se dio cuando la popular ‘Urraca’ opinó sobre las recientes apariciones de la esposa de Julián Alexander en su espacio de espectáculos. Incluso, hasta la comparó con Valeria Piazza, a quien también aprovechó en lanzarle una ‘chiquita’.

“Miren esas botas, parecen medias. Es para un vestido más alto, mini o pegado, pero ella (...) E s un homenaje al mal gusto total y en las mañanas, cuando la gente toma desayuno” , comenzó diciendo Magaly entre risas.

Asimismo, la figura de ATV invitó a que los seguidores de Ethel Pozo la ayuden y le aconsejen sobre la vestimenta que debería usar para conducir bien un programa de televisión.

“Alguien dígale, regálenle un espejo, hagan una colecta, no sean malos. Dale con las botas, había otro look que parecía la bolsa de basura negra con cinturón. No pues Ethel, las bolsas son para la basura, no para ponérsela”, agregó en tonó burlón.

