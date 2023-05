Sin miedo a nada. Ethel Pozo no se calló nada y decidió responder a las innumerables críticas que viene recibiendo por parte de Magaly Medina, ya sea por su peso o por su desempeño como conductora de “América Hoy”.

Y es que recordemos que la hija de Gisela Valcárcel estuvo de viaje con su esposo Julián Alexander e hijos en Punta Cana, motivo por el que la popular ‘Urraca’ resaltó sus kilitos demás.

Al respecto, la presentadores resaltó que los kilos que ha subido desde que se casó con Julián Alexander son de “pura felicidad”. “No me molesta nada. Soy muy feliz. Nunca la he escuchado porque no veo su programa. Siempre promuevo que la gente se quiera cómo es. Me encanta las influencers que dan su testimonio cuando están subidas de peso, siempre lo digo. Me encanta comer”, comenzó diciendo para Trome.

Asimismo, Ethel Pozo señaló que se encuentra muy feliz con su físico, pues es una persona que le gusta gozar de la comida peruana. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para lanzarle tremendo dardo a Magaly Medina.

“No todo el mundo nace siendo Alessia Rovegno, con una maravillosa estética y físico. Todos los seres humanos que no tenemos ese porte, tenemos que ser felices con lo que tenemos. Yo soy feliz estando en buzo, con mi 1.57 cm y con todo (...) Recuerda que lo que uno dice, es lo que uno siente. Lo que tu boca expresa es lo que tienes en tu corazón, así que entiendo. Yo soy feliz con mi físico. Lo s kilos que he subido son de pura felicidad”, agregó.

