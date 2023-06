Ale Venturo rompió su silencio sobre el final de su relación con Rodrigo Cuba, el padre de su bebé de cuatro meses de edad. La empresaria conversó con una reportera de ‘Amor y Fuego’ y mencionó que el futbolista sentía celos de Daniel León, su exesposo.

“No me llevo bien con él, en realidad. Lo he parchado, porque habla como si fuese un matón. Me bloqueó de Instagram” , ha revelado el exesposo de Ale Venturo, con quien también tiene una hija de 3 años de edad.

Según la dueña de la ‘Nevera Fit’, el ‘Gato’ Cuba sentía celos de Daniel León y no toleraba que ellos tuvieran una excelente relación de padres.

“Rodrigo nunca lo ha soportado a él, le ha tenido siempre celos, aunque él diga que no es celoso, pero sí tenía celos, no soportaba que yo me llevara super con él” , reveló Alexandra Venturo.

¿Qué dijo Ale Venturo de Rodrigo Cuba?

En otro momento de la conversación, Ale Venturo se refirió a una presunta infidelidad de Rodrigo Cuba, lo que habría motivado el fin de la relación sentimental.

“No sé (si me sacó la vuelta, el dice que a él le escribían chicas. El fue desleal, obviamente después de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada es difícil que las cosas vuelvan a hacer igual”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR