La empresaria Ale Venturo, de 31 años de edad, dejó entrever que Rodrigo Cuba sí le fue infiel. La chef abrió su corazón y comentó cuál fue el origen de su distanciamiento con el popular ‘Gato’, padre de su bebé de cuatro meses de edad.

La dueña de la ‘Nevera Fit’ se refirió al ampay de octubre de 2022, cuando el futbolista fue captado bailando ‘perreo’ y muy cariñoso con una jovencita en Piura, sin importarle que Ale estuviera embaraza en esa época.

“Él fue desleal, obviamente después de una infidelidad, de una falta de respeto y, encima, (yo) embarazada es difícil que las cosas vuelvan a hacer igual” , dijo durante su conversación con la reportera de ‘Amor y Fuego’.

Cuando le preguntaron su Rodrigo Cuba le sacó la vuelta, comentó: “No sé (si me sacó la vuelta) él dice que a él le escribían chicas”

“Uno nunca sabe con quién se mete de verdad. Yo estuve en el peor momento de su vida y aún así mira lo que hizo”, agregó, deslizando que el ‘Gato’ le fue infiel.

Por su parte, Daniel León, exesposo de Ale Venturo, dijo que tenía información sobre una presunta infidelidad: “Las flacas me dicen a mi lo que él le dice a ellas” .

Por qué Ale Venturo revela no terminó antes con Rodrigo Cuba

Durante la última edición de “Amor y Fuego”, Ale Venturo confesó que el futbolista del Sport Boys le advirtió lo que pasaría si es que ella terminaba su romance.

“Yo también tenía miedo de terminar porque él me decía: ‘¿tú qué crees? Yo tengo tenencia compartida con Mía (su hija con Melissa Paredes) ¿Y no me la van a dar con la bebé? Me advertía como para que yo tenga cierto temor, creo”, comenzó diciendo.

