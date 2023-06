Gianella Rázuri y Rodrigo Cuba causaron revuelo en la farándula nacional luego de que ambos fueran captados juntos en una fiesta el último fin de semana, pese a que hace poco más de una semana el futbolista anunció su separación de la madre de su última hija, Ale Venturo.

Al parecer ambos personajes habrían estado en coqueteos antes de fueran ampayados por las cámaras de Magaly Medina. En sus redes sociales, la modelo publicó una video en el que se lucen cantando una conocida canción con un polémico mensaje.

¿Qué indirecta le habría mandado Gianella Rázuri a Rodrigo Cuba?

La ex candidata a Miss Perú 2023 publicó en su cuenta de TikTok un video en el que se luce al bailar y cantar una pegajosa canción que habla sobre un supuesto amor prohibido. En el clip que se ha hecho viral entre sus seguidores se puede escuchar un peculiar mensaje de fondo.

“ Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal y si nos envolvemos no me asusta, tú tienes cara de que te gusta freaky y nasty nada de lo romantic, tú te ves cara, bitchy, classy, en cuatro fantastic”, se escucha de fondo en el video.

