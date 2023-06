El primer fin de semana del Gato Cuba como hombre soltero está dando de qué hablar, ya que no se mostró triste por su ruptura con la madre de su segunda hija y ahora que se anunció un ampay de la juerga del futbolista en una discoteca, no faltaron quienes salieron en defensa de Rodrigo.

En la publicación de promoción para el programa de Magaly Medina para este lunes 5 de junio, algunos usuarios decidieron ir en contra del futbolista y lo acusaron de no ser empático con Ale Venturo: “Donde están las que decían que era un buen papá un ejemplo a seguir”, “Payasitas quedamos ... las que creímos en sus palabras”, “Es que siempre fue así... Yo no le creí cuando se hacía la víctima del engaño”, “La firme, ese causa no se ama. Ya fue. De pelotero no tiene ningún profesionalismo”.

Pero entre los que estuvieron en contra de la actitud del futbolista, se rescató a los que sacaron pecho por el pelotero y resaltaron la soltería del Gato: “Que viva su vida”. “Porque hacen tanto problema si Rodrigo ya no está con Ale”, “Gente está SOLTERO! Tiene todooo el derecho de salir y divertirse”, “Que de malo tiene si ya se separó de Ale”.

TE PUEDE INTERESAR