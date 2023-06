Rodrigo Cuba vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que se revelara cuál seria la metida que el futbolista tomaría contra sus ex parejas cuando termina su relación. Durante la última edición de HOY miércoles 7 de junio del magazine ‘Amor y Fuego’ la ex esposa del futbolista hizo una fuerte revelación y ahora mismo Ale Venturo estaría pasando.

Janet Barboza reveló EN VIVO que Melissa Paredes le había escrito al WhatsApp para referirse a los muebles que el Rodrigo Cuba estaba instalando en su departamento de soltero tras terminar su romance con Ale Venturo.

“Melissa Paredes nos dice que, efectivamente, sí son sus muebles que el ‘Gato’ Cuba estaba desembalando”, leyó la compañera de Ethel Pozo.

La ex esposa del ‘Gato’ Cuba no habría dudado en revelar algunos detalles íntimos que Ale Venturo le habría contado, luego de que el futbolista retirara de la casa de la rubia. Según leyó Janet Barboza al parecer Rodrigo también se habría llevado la cama que compartió con la madre de su última hija.

“ Melissa me dice que dejó sin cama a Ale Venturo. No tiene ni dónde darle teté a la bebé porque la dejó sin cama . ¿Primero se lleva los muebles que eran de Melissa Paredes y ahora deja sin cama a Ale Venturo? ” , expresó Janet Barboza.

Ante la revelación, la conductora del programa junto a sus compañeros se mostró indignada por lo revelado ante las acusaciones de Melissa Paredes.

“Me parece que es una denuncia muy fuerte, es decir, Ale Venturo su nenita tiene que cuatro meses y ¿el Gato Cuba se ha llevado la cama de Ale Venturo? Por favor, qué terrible esta denuncia, qué fuerte (…) Dejar sin cama, primero a mamá de su primera niña dejarla sin muebles y ahora hacer lo propio con Ale Venturo (…) Yo espero que Melissa me corrobore, bueno lo acaba de decir, lo acaba de escribir y yo les transmito lo que ella me ha dicho, me he quedado en shock”, sentenció la ‘rulitos’.





