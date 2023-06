En medio del lío entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo , apareció Melissa Paredes para agrandar el escándalo. Resulta que la exesposa del futbolista confirmó que los muebles que usará en su ‘departamento de soltero’, en el pasado, le pertenecieron a ella.

Esto fue revelado en pleno programa EN VIVO de ‘América HOY’, este miércoles 7 de junio. Janet Barboza fue la encargada de leer el mensaje de WhatsApp que le envió Melissa Paredes.

“Me ha escrito Melissa Paredes. No voy a abrir la conversación, pero si les voy a poner la pantalla. Melissa Paredes nos dice que, efectivamente, sí son sus muebles que el ‘Gato’ Cuba estaba desembalando” , comentó la popular ‘Rulitos’.

Aparentemente, estos muebles eran lo que usaba Melissa Paredes cuando estaba felizmente casada con el ‘Gato’ Cuba.

Sin embargo, habrían estado guardados en un depósito cuando se dio el divorcio con la modelo y él decidió vivir con Ale Venturo.

“Me preocupa que el ‘Gato’ Cuba haya tenido guardado en el depósito los muebles para luego sacarlos a la menor oportunidad. Ay ‘Gato’ Cuba los tenía guardaditos para, cuando sea necesario, sacarlos nuevamente y hacer su vida de soltero” , dijo entre risas, Janet.

OJO.PE | La mudanza de Rodrigo Cuba

Familia del ‘Gato’ Cuba presionó a Ale Venturo para que no termine con futbolista

Génesis Tapia reveló que conversó con Ale Venturo, quien le confirmó que los padres del ‘Gato’, Ysmena Piedra y Jorge Cuba , la habrían convencido para que no deje al pelotero del Sport Boys.

“También me corroboró y me confirmó que no se fue de la relación por presión de la familia, por parte del padre y la madre de Rodrigo Cuba”, agregó, dejando atónitos a todos los asistentes en el set de América TV.

TE PUEDE INTERESAR