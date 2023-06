Tras el ampay del Gato Cuba y las nuevas revelaciones sobre la modelo Gianella Rázuri, todo parecería apuntar a que esta vez el futbolista la habría hecho de ‘Activador’ y atrasó al ex de la modelo, quien declaró cómo se sintió con la revelación del ampay.

En un reciente avance de ‘Magaly TV La Firme’, se reveló el testimonio de Marcos Mühlbauer, quien habría tenido una relación con Gianella Rázuri hasta que fue ampayada con el Gato Cuba: “La volví a ver el jueves, fuimos a cenar. Le mandé para que pague el departamento y todas sus ...”, afirmó el tercer en discordia.

Al mismo estilo que el Gato Cuba cuando ampayaron a Melissa Paredes, Marcos Mühlbauer habría sido sorprendido al ver a su amada con otro hombre: “La volví a ver el jueves, fuimos a cenar. Le mandé para que pague el departamento. Yo estoy bastante mal, estoy en la mie***, he llorado toda la p*** tarde”.

Los comentarios en el avance del programa de Magaly Medina no se hicieron esperar y esta vez el Gato Cuba no tiene tanto apoyo como antes: “Me estás diciendo que al ‘Gato’ Cuba, mudarse le tomó más tiempo que reemplazar a Ale Venturo”, “El Gato cuba necesita que le coloquen un condón permanente”, “Ese gato se autopercibe perro”, “En el distrito están esterilizando gratuitamente”.

TE PUEDE INTERESAR