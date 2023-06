¿Lo apoya? Mari Hart sorprendió a propios y extraños al aprovechar las cámaras del programa “Mande quien mande” para aconsejar a Rodrigo Cuba, luego que se emitiera su ampay con la modelo Gianella Rázuri, a tan poco días de haber finalizado su relación con Ale Venturo.

Y es que el piloto de autos dejó bastante en claro que no está de acuerdo con el accionar del futbolista. No obstante, llamó la atención cuando le envió un particular consejo para no volver a ser ampayado.

“La verdad, la verdad, duela a quien le duela, porque finalmente es mi posición... Definitivamente es muy rápido, al siguiente fin de semana que se oficializa que hubo una separación, una ruptura”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el exchico reality señaló que Rodrigo Cuba habría sido el único culpable en exponerse tanto, para que las cámaras del programa de Magaly Medina lo ampayen. “Por último, si la quieres hacer, no salgas a la calle, no te dejes ver, no te expongas”, afirmó el esposo de Korina Rivadeneira.

