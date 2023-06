Fuertes declaraciones. Ale Venturo rompió su silencio nuevamente y terminó por confesar el motivo por el que no habría terminado antes su relación con Rodrigo Cuba, cuando se destapó el primer ampay del futbolista ‘perreando’ con otra muchacha. Y es que según Génesis Tapia, quien conversó en exclusiva con la empresaria, la familia del pelotero habría influido en su decisión.

Todo se dio durante la última edición del programa “Mande quien mande” , cuando la abogada confirmó que los padre del ‘Gato’, Ysmena Piedra y Jorge Cuba, habrían convencido a Ale para que no deje al pelotero del Sport Boys.

“Ale Venturo me escribió a mi chat personal y pudimos tener una conversación y me explicó. Ella creía que no era justo que se le culpara de ciertas situaciones. Me corroboró que hubo una infidelidad cuando estaba en estado de gestación”, comenzó diciendo Génesis.

“También me corroboró y me confirmó que no se fue de la relación por presión de la familia, por parte del padre y la madre de Rodrigo Cuba” , agregó, dejando atónitos a todos los asistentes en el set de América TV.

Ale Venturo le tiene “terror” a ‘Don Gato’

Tras finalizar su relación sentimental con Rodrigo Cuba, Alexandra Venturo confesó sentir miedo del accionar de la familia del futbolista, específicamente, de Jorge Cuba. “Le tengo terror a esa familia, por el papá”, mencionó la empresaria para Amor y Fuego.

La rubia también ha asegurado que el ‘Gato’ Cuba le ‘advertía’ que podía pedir la tendencia compartida de su hija de cuatro meses. “Yo tenía miedo de terminar porque a veces él me decía: ¿Tú qué crees? Yo tengo tendencia compartida con ¿No me la van a dar con la bebé? Me advertía para que yo sienta cierto temor”, dijo.

