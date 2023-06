Una vez más se despertó el rumor de una posible liberación de John Kelvin, debido a una apelación que hizo su abogado defensor. Esto no le gustaría nada a Dalia Durán, quien fue víctima de la violencia del cantante y ahora decidió contarlo todo.

Según contó Dalia Durán, la liberación de John Kelvin habría sido negada una vez más y el abogado defensor de su agresor no la estaría pasando bien: “La han negado por tercera vez la apelación solicitando el cese de la prisión preventiva. Incluso su abogado está denunciado por su falta de ética”.

La cubana no tiene buenos comentarios para el defensor del padre de sus hijos y afirmó que en más de una oportunidad fue víctima del abogado, según contó al diario ‘Trome’: “A mí me ha maltratado mucho como mujer, me ha faltado el respeto. No hay forma de que John, y menos sin tener alguna prueba, pueda salir libre”.

Finalmente, Dalia afirmó que no existen pruebas para demostrar que el padre de sus hijos es inocente y su futura libertad estaría muy lejos: “No, ellos no han podido demostrar nada. A mí me da mucha vergüenza porque ese señor es el padre de mis hijos, en mala hora. La forma denigrante en la que él ha manejado este proceso”.

