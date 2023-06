Un video viral de TikTok reveló el curioso caso de Massiel Pereyra y Tomás Cam, quienes antes de ser pareja eran monja y sacerdote y al conocerse en un curso de Teología, no pudieron evitar enamorarse al punto de dejar los votos religiosos para iniciar una vida juntos.

Actualmente, el video que subió Tomás Cam ha logrado darle popularidad a la pareja y tener emprendimientos juntos y como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y más de uno quería conocer los detalles sobre su curiosa historia de amor.

La historia de amor de Tomás y Massiel

Según contó Tomás. La pareja se conoció estudiando teología, pero solo cruzaron palabras dos o tres veces.

Massiel dejó la vida religiosa luego de 6 años y Tomás luego de 7 años y comenzaron a hablar por redes sociales, siendo este el verdadero inició de su amor y él lo cuenta así: “Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha, sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”.

