El abogado de John Kelvin, Ricardo Franco de la Cuba, sorprendió al confesar que volverá a apelar el cese de prisión preventiva del cantante, luego de que le negaran por tercera vez la libertad por el delito que cometió contra su aún esposa, Dalia Durán.

“(Le negaron por tercera vez la libertad) de manera arbitraria, así que estoy apelando. La señora jueza ocultó pruebas, tengo la resolución y los videos, fue una resolución parcializada. Voy a hacer la apelación hoy mismo”, comenzó diciendo.

“No confundan el requerimiento de prisión que lo hace el fiscal, con el cese de la defensa. Uno puede pedir varios ceses, siempre y cuando haya nuevas pruebas y las pruebas las he tenido, pero no las han querido valorar”, agregó.

Por otra parte, la defensa del cumbiambero decidió minimizar completamente las declaraciones que dio la modelo cubana, quien asegura que el letrado no tendría “ética profesional” y por haberle presuntamente faltado el respeto en las distintas audiencias.

“¡Qué puedo responderles a personas que ignoran la ley? ¿Qué dice la ley? Bien claro, el artículo 133 del Código Penal dice: ‘No comete injurias, ofensas o groserías con ánimo de defensa los abogados en su intervención ante el juez’”, enfatizó.

