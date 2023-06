Pedro Aquino está en el medio de la tormenta luego de que la cantante peruana Jessy Kate expusiera los comprometedores chats entre ella y el futbolista pese a que está casado. Sin embargo, los usuarios han criticado duramente a los dos implicados e incluso Katherine Fernández, esposa del pelotero confrontó a la cantante de cumbia.

Sin embargo, Jessy Kate no se quedó callada ante las críticas y a través de sus redes sociales mandó un fuerte mensaje a todos sus detractores y dejar en claro que ella es una mujer soltera que no le debería nada a nadie.

¿Qué dijo Jessy Kate tras exponer a Pedro Aquino?

El programa de espectáculos Magaly Tv La Firme volvió a remecer ‘Chollywood’ con un nuevo escándalo de infidelidad y una vez más un futbolista peruano habría sido infiel a su esposa a través de ‘picantes’ chats con la cantante Jessy Kate. En medio del escándalo, Pedro Aquino y su esposa tomaron la decisión de desactivar los comentarios en sus redes sociales.

Por otro lado, la cantante de cumbia, Jessy Kate no aguantó las críticas luego de exponer a Pedro Aquino en el programa de Magaly Medina y mandó un fuerte comentario contra todos sus detractores a través de su cuenta de Instagram. La artista quiso dejar tres puntos en claro y explicar que ella no le debería nada a nadie porque es soltera.

“ Soy una Mujer Totalmente soltera y NO LE DEBO NADA A NADIE ”, se lee al inicio de la publicación de la cantante. Luego, Jessy Kate asegura que él hombre casado es quien debe lealtad a su familia y no ella. “ Quien debe respeto y Lealtad a la familia u Hogar es quien está Comprometido NO YO ”, agregó.

Para finalizar, la cantante arremete contra sus críticos y le indica que sus “ataques” no la lastiman. “ Pueden opinar, atacar y ofender todo lo que quieran, Si eso los hace sentir mejor ... Sigan y para terminar, Soy una Mujer fuerte ...UNA POTRA sigan despotricando que mi armadura es de acero y no ingresa ninguna bala” , finalizó Jessy Kate.

Jessy Kate responde a sus críticos tras exponer a Pedro Aquino

