Durante el programa de ‘Magaly TV La Firme’, se reveló que Pedro Aquino conversaba muy cariñoso y de manera insistente con la cantante Jessy Kate y ella decidió sacar al fresco al seleccionado peruano confesando que él conoció hasta a su familia en un almuerzo.

Durante las confesiones de Jessy Kate, se reveló que ella nunca le dio ni un beso a Pedro Aquino y se mostraron chats en los que él le ofrece un viaje a México y le insiste de muchas formas para que le mande fotos y videos de ella.

Pero Jessy no mostró solo chats con Pedro Aquino, también reveló que la esposa del futbolista la abordó por Instagram y le restó toda la culpa a su esposo y se la echó a la cantante: “Hola soy la esposa de Pedro Aquino, quiero que me expliques que es todo esto (capturas de las noticias) y por qué todo el daño que me estás haciendo”.

Magaly al leer el mensaje de Katherine Fernández, resaltó lo equivocada que está por culpar a la cantante de la infidelidad que hizo por chat el futbolista.

