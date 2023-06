Pedro Aquino , futbolista de la Selección Peruana, es el nuevo protagonista de una presunta infidelidad a su esposa Katherine Fernández, con quien tiene dos hijas menores. El jugador quedó en evidencia por la cantante Jessy Kate, quien mostró todos los chats comprometedores que tenían vía Instagram.

Incluso, hasta ayer 7 de junio de 2023, Aquino insistía con ver a la morena, quien rechazó la invitación porque estaba grabando.

“Nera, voy ahora para Lince, te veo, avísame rápido, voy para tu casa. Quiero verte por favor, voy y nos saludamos en tu camioneta. Déjame verte, mándame tu dirección. 10 minutos. Csmr, quiero verte por dónde andas, date 10 minutos”, se lee en los chats que mostró en ‘Magaly TV La Firme’.

Pedro Aquino se entera que Jessy Kate lo delató

Mientras Jessy Kate contaba su testimonio en el programa de Magaly Medina, el jugador se enteró que ella había decidido mostrar todos los chats.

“Qué fue causa con esto. Malazo. Confíe en ti”, fueron los últimos mensajes de Pedro Aquino a la cantante, a quien pretendía desde noviembre del 2022. Luego de esto, bloqueó a la artista.

“Allí cambió ‘el bebé, mi vida’. No es que lo delate, él puede haber querido otra cosa conmigo, pero yo lo tenía como un amigo . A fin de cuentas, el que le tiene que deber respeto a su esposa es él. Yo no lo he faltado el respeto porque siempre la he tratado de manera amical”, agregó Jessy Kate.

