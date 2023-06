Tras la inesperada revelación de Johanna San Miguel, donde confiesa no tener la mejor relación con Katia Palma y dejando entrever que la comediante habría maltratado a la ‘mamá leona’ cuando trabajaron juntas, la respuesta no se hizo esperar y se dio en ‘Amor y Fuego’.

Katia confesó que conoce al productor de ‘Esto es Guerra’ y no le parecería nada descabellado que los sables que le manda Johanna San Miguel, sean parte del show, motivo por el que Rodrigo González abrió la posibilidad de ver a la ‘exgordita’ como una conductora y rival en el programa de competencia.

Lejos de aceptar la idea como una fuente de ingresos más, Katia Palma reveló que no estaría a gusto de trabajar con Johanna San Miguel, ya que en los últimos días ha dejado en claro que no pasa a la comediante: “Tengo una buena relación con Mariana (Ramírez del Villar) y con Peter (Fajardo). Tengo una buena relación con todos, pero cómo voy a trabajar con alguien que me tiene antipatía”.

¿Qué dijo Katia Palma de Johanna San Miguel?

La comediante confesó estar extrañada por la actitud que tomó Johanna luego de tantos años que dejaron de verse y reprobó que tire la piedra y luego se esconda: “La pregunta hay que hacérsela a ella. ¿Qué es lo que le incomodó a ella? En las notas que yo he visto, no es contundente con su respuesta y después de tirar barro, ella dice ‘¿qué pasó?’ No te pases pues”.

