Nadie la para. Johanna San Miguel fue captada por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de una noche de fiesta en una conocida discoteca de Barranco. Y es que la conductora de “Esto es Guerra” se mostró bastante alegre bailando y tomando alcohol.

“Estaba bien portadita cuando volvió a Esto es Guerra, era un ejemplo luego que la dejaran fuera de la televisión bastante tiempo. Pero hasta que ayer la encontramos en una disco barranquina tomándose hasta el agua de los floreros. Salud por eso”, comenzó diciendo la conductora de ATV previo a emitirse el informe.

En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, se logra ver a la presentadora de América TV haciéndole ‘ojitos’ al DJ, bailando hasta abajo y hasta tomando varias cervezas de pico.

“Salud mi chata, pero no tomes mucho, porque a ti te dicen televisor antiguo, porque no tienes control. Esas chilindrinas comenzaron a hacer efecto y comenzó con el: ‘yo te estimo’ y los abracitos”, se le escucha decir a la voz en off de la nota.

Al bordear casi las tres de la madrugada, Johanna San Miguel salió tambaleándose de la discoteca acompañada de sus amigos para poder abordar un taxi. Incluso, al llegar a su vivienda ubicada en Surco, la también actriz tuvo que apoyarse en el chofer del automóvil, quien la tomó del brazo y la dejó en la puerta de su casa.

TE PUEDE INTERESAR