Le dio con palo. Anthony Aranda se encuentra en el ojo público luego que se evidenciara un acercamiento especial con Ale Venturo, tras su ruptura con Rodrigo Cuba. Y es que el bailarín apareció frente a las cámaras de “Mande quien mande” y vivió un momento tenso al ser consultado sobre el tema.

En ese sentido, el coreógrafo y pareja de Melissa Paredes, estuvo como invitado para participar en un segmento del magazine, pero antes de eso se le preguntó sobre la polémica separación del futbolista con la empresaria a quien le expresó su solidaridad.

Durante el programa, Carloncho no pudo evitar mostrar su incomodidad al escuchar a Anthony Aranda referirse a Ale y al ‘Gato’ Cuba , por lo que no dudó en enfrentarlo EN VIVO.

“¿Por qué si dices me solidarizo con Ale y del Gato no opinas? Porque al final si es una relación que no te compete, no opinarías ni te solidarizas con ninguno . Tiene que ver alguito por ahí detrás... O es o no es”, enfatizó el locutor de radio.

Al respecto, el bailarín no se quedó callado y le respondió a Carloncho. “Ese es tu punto de vista y la respeto, pero mi punto de vista es distinta”, respondió el popular ‘Activador’.

