Han pasado algunos días desde que Ale Venturo y el Gato Cuba terminaron su relación y los rumores de una posible alianza entre las exparejas del futbolista se hicieron más fuertes al ser captadas juntas en la casa de la empresaria y no solo ellas estarían unidas, ya que el Activador se mostró solidario con la amiga de Natalie Vértiz.

La ira de Magaly Medina despertó cuando le preguntaron al ‘Activador’ sobre el verdadero motivo por el que terminaron el Gato Cuba y Ale Venturo y él se mostró reacio a responder, pero afirmó apoyar a la empresaria: “Mi solidaridad completa para Ale, va a salir de esto”.

Según la ‘urraca’, la palabra solidaridad no va bien con el bailarín y menos en relaciones de otros, recordando el ampay de infidelidad que protagonizó con Melissa Paredes: “Por qué no tuvo solidaridad cuando le quitaba la mujer al Gato Cuba, no le dijo, soy solidario al Gato”.

Finalmente, Magaly intentó descifrar el verdadero motivo por el que Melissa Paredes y el Activador están cerca de Ale Venturo, a quien le pidió que tenga cuidado de “ese par”: “Ellos se están regocijando en el fondo y es porque esa relación se le terminó al Gato Cuba y ellos todo lo malo que le pase al Gato se van a sentir contentos”.

