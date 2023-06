Ivana Yturbe ha causado revuelo al confesar los verdaderos motivos del por qué tuvo un fugaz romance con Jefferson Farfán en el año 2019. En ese momento, la modelo tenía una relación tormentosa con Mario Irivarren y, por ello, se metió con la ‘Foquita’.

“Fue poco tiempo (...) yo creo que los dos compartimos algo bonito y ya, nada más ”, reveló este 1 de junio de 2023.

En una entrevista con Verónica Linares, la exchica reality negó que el exitoso futbolista la haya “deslumbrado” como se especuló en su momento. Además, contó que su esposo Beto Da Silva no siente celos de su pasado con Farfán.

“El pasado quedó en el pasado, mi esposo está muy seguro de lo que siento por él (...) Lo que hice lo hice y fue en el pasado” , comentó.

Y aunque no se arrepiente de su relación con la ‘Foquita’, consideró que aprendió de sus “errores”.

“No me arrepiento de nada de lo que hice. He aprendido mucho de lo que hice en el pasado. Uno aprende también de los errores, a no cometerlos (¿Dices que lo de Farfán por un despecho?) Fue lo que fue, lo que tuvo que ser y ya está, ya pasó.

¿Qué pasó con Ivana Yturbe y Mario Irivarren?

Mario Irivarren e Ivana Yturbe empezaron a salir a mediados de 2015, cuando ambos concursaban en ‘Combate’. Tuvieron una relación de casi cinco años, entre idas y venidas.

En el 2020, retomaron su romance, sin embargo, por motivos desconocidos terminaron. “Con Ivana casi cuatro años y medio. Es de la relación que más he aprendido y madurado. Con la que más experiencias he tenido, tantos viajes, tantas anécdotas, tantas cosas, creo que fue una etapa de madurez mutua”, comentó Mario Irivarren.

