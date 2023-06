Ivana Yturbe , casada con Beto Da Silva, no tuvo reparos en recordar su breve romance con Jefferson Farfán en el año 2019. En una reveladora entrevista con Verónica Linares en su canal de Youtube, la modelo de 27 años de edad explicó por qué estuvo con la ‘Foquita’.

Ivana Yturbe confesó que prácticamente comenzó a salir con Farfán porque sentía despecho, tras el fin de su tóxico romance con Mario Irivarren.

“Fue poco tiempo (con Jefferson), una día si o día no. En ese momento... de chibola qué no he hecho... es que estaba en una relación bien rara con Mario (Irivarren). Fue en un momento, tal vez de despecho, era una chibola que estaba recién terminada”, comentó.

¿Ivana Yturbe se arrepiente de haber estado con Farfán?

“Siendo un futbolista exitoso te dejaste deslumbrar me imagino”, le dijo Verónica Linares a la joven modelo, quien ahora tiene una hija de 2 años de edad. Sin embargo, la exchica reality dijo que aprendió de sus errores y que no se arrepiente de lo vivido.

“El pasado quedó en el pasado, mi esposo está muy seguro de lo que siento por él. Lo que hice lo hice fue en el pasado. Uno aprende también de los errores, a no cometerlos (¿Dices que fue con Farfán por un despecho?) Fue lo que fue, lo que tuvo que ser y ya pasó. (Él sÍ estuvo entusiasmado) yo creo que los dos compartimos algo bonito y ya, nada más”.

¿Qué pasó con Ivana Yturbe y Mario Irivarren?

Mario Irivarren e Ivana Yturbe empezaron a salir a mediados de 2015, cuando ambos concursaban en ‘Combate’. Tuvieron una relación de casi cinco años, entre idas y venidas.

En el 2020, retomaron su romance, sin embargo, por motivos desconocidos terminaron. “Con Ivana casi cuatro años y medio. Es de la relación que más he aprendido y madurado. Con la que más experiencias he tenido, tantos viajes, tantas anécdotas, tantas cosas, creo que fue una etapa de madurez mutua”, comentó Mario Irivarren.

TE PUEDE INTERESAR