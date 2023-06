Rodrigo Cuba se encuentra en el ojo público tras su abrupta ruptura con Ale Venturo. Y es que a raíz que la empresaria saliera a confirmar que su romance había llegado a su fin, el futbolista decidió guardar silencio y no pronunciarse al respecto.

Sin embargo, ahora el jugador del Sport Boys sí se animó a salir a defender a su padre, Jorge Cuba, de las preguntas sobre el tema que le viene haciendo la prensa local.

Todo quedó evidenciado por el programa “Amor y Fuego”, quienes obtuvieron la breve declaración del deportista, quien ‘cuadró' al reportero del espacio de espectáculos por insistir con preguntas hacia su padre.

¿Cómo reaccionó Rodrigo Cuba cuando prensa interceptó a su padre?

Según las imágenes mostradas por el programa de Willax TV, el popular ‘Gato’ Cuba fue captado sacando un televisor de la que ahora sería su vivienda junto a su papá.

“Don Gato, buenas noches. ¿Qué opina de lo que ha dicho Ale Venturo? Tiene miedo de enfrentarlo a usted y su familia, porque ella ha pasado por todo lo que ustedes pasaron con Melissa, que tiene miedo de enfrentarlos, ¿Qué puede decir usted?” , cuestionó el hombre de prensa.

Ante esto, Rodrigo Cuba se mostró bastante fastidiado y le pidió al reportero que respetara su decisión de no hablar sobre su ruptura con Ale Venturo. “Escuchen, ya le dije a tu colega que no vamos a hablar... No vamos a hablar”, refutó la expareja de Melissa Paredes.

