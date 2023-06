Sin miedo a nada. Ethel Pozo decidió romper su silencio y se refirió a aspectos un tanto desconocidos de su vida privada y su personalidad. Y es que la conductora de “América Hoy” explicó la razón por la cual llora con facilidad en televisión nacional.

Todo se dio durante una entrevista en exclusiva con Carlos Carlín para su canal de Youtube, a quien no dudó en contarle la verdad sobre sus emociones, lo cual ha generado bastantes críticas en redes sociales.

“Sí, soy muy sensible y emotiva, pero no lloro por cualquier cosa. Me río de las críticas”, comenzó diciendo la hija de Gisela Valcárcel.

En ese sentido, la presentadora de América TV también comentó que no se siente afectada por las innumerables críticas en redes sociales. “Me hacen memes como ‘Pierde Perú y Ethel Llora’. No lloro por eso. ‘Keiko se separó de Mark y llora’. No voy a llorar por eso”, enfatizó.

Asimismo, Ethel Pozo reflexionó sobre el tema y señaló que había descubierto que conecta de manera bastante profunda con temas ligados a la familia o amor; motivo por el que le es inevitable llorar frente a cámaras.

