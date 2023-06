Florcita Polo no esperó vivir un momento incómodo durante una entrevista con Paco Bazán, donde no pudo evitar ser consultada sobre su vida personal y los dimes y diretes con el padre de sus hijos, Néstor Villanueva.

Todo se dio cuando el exarquero le cuestionó a la hija de Susy Díaz sobre si el cumbiambero estaba presente en la vida de sus pequeños. “Ese tema no lo quiero tocar, es el padre de mis hijos, yo lo respeto a pesar de todas las cosas que han pasado y le deseo lo mejor” , comenzó diciendo de manera bastante diplomática.

Sin embargo, Paco Bazán no se quedó tranquilo y siguió insistiendo para obtener una respuesta por parte de Florcita. “¿Pero no está presente? ¿No se hace cargo?” , consultó. “No pienso tocar ese tema mío, espero que lo entiendas, es el padre de mis hijos” , respondió Florcita.

Fue en ese instante, que el conductor de ‘El Deportivo’ aceptó hablar del presente de su invitada, quien no dudó en mostrar su cara de incomodidad y volver a señalar que no se referirá a Néstor Villanueva. “No voy a tocar ese tema.. En realidad no lo voy a tocar, es algo de mi vida privada que no pienso mencionarlo”, comentó molesta.

Paco Bazán explota contra Florcita

La conversación se puso más tensa cuando el periodista le preguntó a Florcita por su actual novio, Luiggi Yarasca Martínez. Y como ella tampoco quiso hablar del tema, el conductor de TV estalló.

PACO BAZÁN: Pero no es algo de tu vida privada porque tú exhibes siempre tu vida privada...

FLORCITA: No ha sido así y prefiero mantenerlo al margen de todo. A la gente lo que le interesa es saber qué está haciendo Florcita

PACO BAZÁN: No creo que se muy cierto eso, no necesariamente la gente quiere ver tus proyectos porque las personas que han construido su imagen en base a su vida privada han abierto tanto las puertas que después es difícil cerrarlas.

