Katia Palma no se quedó callada tras enterarse que Johanna San Miguel la agravió al romper su fotografía en pleno programa EN VIVO de ‘Esto Es Guerra’. La actriz fue consultada sobre los supuesto maltratos hacia la popular ‘Queca’ cuando ambas trabajaban en Latina TV.

“¿Qué es tratar mal para ti? Es empujar, no hablarle. ¿Eso es tratar mal, no? Yo también estoy con una interrogante , pero bueno, cada uno con su rollo, ¿no? No tengo malos recuerdos, de verdad, o sea, olvídate, si dice que la traté mal ¿por qué ella se quedó dos años en el canal? ”, comentó en entrevista a ‘Amor y Fuego’.

Por qué Johanna San Miguel odia a Katia Palma

Hace días, Johanna San Miguel contó el origen de su enemistad con Katia Palma: “Creo que cuando una persona llega a un lugar hay que darle el espacio para que se sienta bien, creo que eso es lo que hay que hacer y en su caso no fue. Ella no, creo que sintió que había como cierta competencia que no existía”.

Sin embargo, Katia Palma negó haber hecho algún desplante a la presentadora de EEG. Además, ignora las razones de San Miguel para referirse así de ella.

“Si ese odio que ella tiene hacia mi, yo no sé de verdad, no puedo meterme en su cabeza (...) Uno se puede enterrar sola, una cava su propia tumba, a veces cuando ya es una cosa obvia. Yo no voy a perder el tiempo de llamar y preguntarle qué pasó, porque ya estamos viejas. Debe ser el huevo pues, el huevo de años que tiene, ja, ja, ja” , dijo en entrevista a Willax TV.

“Yo en ningún momento la he considerado competencia , es más, yo he admirado a todo el elenco de ‘Pataclaun’ toda mi vida, yo no sé de qué esta hablando”, agregó.

