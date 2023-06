La ‘mamá leona’ se vuelve a meter en polémicas tras declarar que no es simpatizante de Katia Palma pese a haber laborado por un largo tiempo junto a la comediante. Rodrigo González salió en defensa de su excompañera de canal y contó todo lo que vivió y vio de Johanna San Miguel cuando ambos estaban en ‘Latina’.

Según contó Rodrigo González, Johanna San Miguel habría llegado a ‘Latina’ estando a la defensiva y esto provocó que sienta que más de uno estaba en su contra cuando habría sido al contrario y lo reveló así: “Katia no es que haya sido mala onda con Johanna, simplemente la trato como alguien más que llegó al programa. Johanna llegó con la espada desenvainada y quejándose antes de vernos las caras”.

Johanna San Miguel no habría tenido problemas solo con Katia Palma, ya que según la experiencia propia de Rodrigo González, la conductora de ‘Esto es Guerra’ se habría mostrado nada amigable con él: “Llegó en modo víctima y ansiosa (…) Es una persona insegura, con comportamientos infantiles para demostrarlo, me consta, yo la he tenido en dos oportunidades, la he tenido en frente, y las dos me daba vergüenza ajena”.

¿Qué dijo Katia Palma de la versión de Rodrigo González?

Según contó ‘Peluchín’, tuvo una breve comunicación con la comediante y confirmó todo lo contado por el conductor de ‘Amor y Fuego’: “La vez pasada yo dije esto y Katia me escribió y me dijo: así es Rodrigo, todo lo que has dicho es tal cual pasó. Entonces no estoy opinando, estoy siendo el vocero de Katia Palma”.

