Lamentablemente en nuestro país la salud mental no recibe la atención que necesita y miles de peruanos no logran recibir el tratamiento adecuado. En ese sentido, el acto peruano Jorge Guerra, quien le da vida a Jimmy González en la popular serie de América Televisión, ‘Al Fondo Hay Sitio’ reveló que desde algún tiempo lucha contra la depresión.

El joven actor estuvo en el programa de redes sociales “Todos sanamos” de la psicóloga Lizbeth Cueva y confesó que a travesó complicados momentos durante los últimos meses del años pasado, mientras grababa parte de la nueva temporada de “Al Fondo Hay Sitio”.

Jorge Guerra reveló que su depresión le afectó tanto que consideró terminar con su vida en más de una ocasión, pues no pensó que podría lograr superar dicha situación y los pensamientos que lo abrumaron durante ese tiempo.

“Lo único que pasaba por mi cabeza en todo el día. Ahí estaba la ventana, yo miraba el vacío y decía: ‘¿Por qué no te caes? Mejor te caes’. No había un solo día que me levante durante esos. No había ni un día en esos cuatro meses que no deseara estar muerto ”, reveló notablemente afectado el artista.

Jorge Guerra reveló que la depresión afecto su rutina diaria y su estilo de vida en general, por lo que dormía tres horas al día e incluso había días en los que no lo hacía lo que le impedía realizar sus actividades con normalidad.

“Los últimos 4 meses del año pasado estuve profundamente deprimido, dormía tres horas al día, dos horas, habían días que no dormía y esos días eran horribles porque a veces tenía que manejar, tuve que dejar de manejar para ir al trabajo y me tuvo que llevar la movilidad del canal, y yo decía: ‘De acá no sales ”, contó el artista.





