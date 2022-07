Un nuevo capítulo en la guerra entre los ‘Jamitos’ de ‘Al fondo hay sitio’ ha comenzado y es que el actor Jorge Guerra, quien ahora interpreta al integrante menor de la familia Gonzales, habría utilizado el guion de la serie para enviar un fuerte mensaje a su antecesor, Aaron Picasso.

Durante el episodio de este miércoles 20 de julio, el actor Guerra Wiese habría lanzado una indirecta para Picasso, quien no logró pasar el casting formar parte del elenco de la nueva temporada.

¿Qué dijo?

En una parte del reciente episodio, el hermano menor de Joel Gonzales le pidió a su prima Yuli que lo llame ‘Jimmy’. “¿Jimmy? Por qué no Jaimito”, respondió la sobrina de Charito.

“Ahora me gusta que me digan Jimmy. Jaimito era el chibolo tonto ese que ya no soy”, respondió Jaimito. La frase fue contundente y parece que sirvió como indirecta al anterior actor que hacía del menor de los Gonzales.

Como se sabe, en un inicio, muchos fanáticos de la serie rechazaron la interpretación de Jorge Guerra Wiese, actor que ahora da vida a ‘Jaimito’ y pedían el regreso de Aaron Picasso.

