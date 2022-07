Duelo de titanes. Carlos Alberto Navarro, más conocido como ‘Tigrillo’ Navarro, volvió a arremeter contra su colega Gonzalo Núñez, quien aseguró que el conductor de ‘PBO Campeonísimo’ es un ‘asesor’ de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Esta situación no gustó para nada en ‘El Tigrillo’ y aseguró que el exconductor de ‘Fútbol en América’ había tenido problemas con respecto a su salud y dejo entrever que el ‘Castor’ ha estado recluido en un centro de rehabilitación.

¿Qué dijo el ‘Tigrillo’ Navarro sobre Gonzalo Núñez?

“Yo no hablo cojud..., yo no invento noticias. Si el tipo dice, que ha estado internado por drogas, que lo de Bielsa es mentira… bueno, debe estar pateada la situación”, disparó Navarro.

“Crucé información, algo que tú no puedes hacer, mi querido Gonzalito porque (sonidos de trabarse al hablar) no te da pues, hermano. ¿Qué quieres que te diga? No te sale la palabra completa, tienes que sonarte los moquitos primero para que puedas hablar distendidamente sin que te trabes. Parece una bicicleta contra pedal”, agregó.

Finalmente dijo: “Como tú estás preocupado en mirarte al espejo a ver cómo te quedó la ñata y todo lo demás, es otra cosa. Tienes que preocuparte… cuando estás en el espejo debes mirarte los ojos, no más abajo, para que entre fácil las ideas a tu cabeza”.

