Consiguió el sueño americano. Después de varios de días de angustia y de una larga travesía, la colombiana Greissy Ortega logró cruzar la frontera hacia Estados Unidos juntos a sus tres pequeños y muy pronto se va a reencontrar con su esposo Ítalo Villaseca, así lo reveló su hermana Milena Zárate.

“Ya está bien, aún no está con su esposo Ítalo, pero, está segura. El camino es un proceso bastante larguito. Al fin puedo respirar tranquila porque pasé noches con mucha angustia, de zozobra, de mucha preocupación imaginándose uno lo peor”, reveló Milena a El Popular.

Hace unos días, Greissy Ortega fue impedida de ingresar a Estados Unidos con sus tres hijos por algunos problemas con Migraciones. La colocha quiso cruzar la frontera a EE.UU de forma ilegal.

“Recé mucho, cuando me llamó para contarme la noticia, estallé en llanto, las dos lloramos mucho. Me volvió el alma al cuerpo”, agregó.

En esa línea, Milena Zárate contó que sentía mucha preocupación por la situación de su hermana menor: “Ella me iba contando paso a paso todo lo que ocurría. “Era algo que me tenía con los nervios de punta, de pensar que en cualquier momento me llamaran a pedir un rescate o que les pasó algo. Ahora esperar a que se instale e inicie su nueva vida”.

